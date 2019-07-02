ألمانيا – وجه بايرن ميونخ الألماني بوصلته إلى مدافع هوفنهايم، بعد ضياع صفقة التركي أوزان كاباك، الذي انضم إلى شالكه هذا الأسبوع.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، فإن النادي البافاري تحرك نحو كيفن فوجت، مدافع هوفنهايم، لتعزيز صفوفه بعد رحيل ماتس هوميلز إلى بوروسيا دورتموند.

وأفادت الشبكة بأن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش طلب التعاقد مع مدافع جديد، لا سيما مع قرب رحيل الألماني جيروم بواتينج عن النادي.

ويتميز فوجت، صاحب الـ27 عامًا، بقدرته على شغل مركز قلب الدفاع، بالإضافة للاعب الوسط المدافع، وهو ما يمنح كوفاتش حلولًا إضافية حال جلبه إلى ملعب أليانز أرينا.

يذكر أن البايرن دخل في مفاوضات مع كاباك مؤخرًا، لكن المدافع التركي، البالغ من العمر 19 عامًا، قرر الانضمام للأزرق الملكي.

المصدر : كووورة