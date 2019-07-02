ليبيا – أكد برلماني إيطالي معارض من الحزب الديمقراطي ماتيو أورفيني على أنه لن يتم التصوّيت على تأكيد إتفاقيات الهجرة مع ليبيا.

أورفيني قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الثلاثاء :”سيقرر البرلمان في الأيام المقبلة ما إذا كان ينبغي إعادة تمويل أولئك الذين يديرون معسكرات الاعتقال بهذه الطريقة، أي مخيمات احتجاز المهاجرين في ليبيا وأعتقد أن الوقت قد حان للكف عن ذلك”.

وذكر أورفيني أن كثيرين في الحزب الديمقراطي يريدون الاستمرار بذلك لأن تلك الاتفاقات وقعت من قبل حكومة جنتيلوني،مضيفاً:”أنها إتفاقات لم يتم التصديق عليها في قاعة البرلمان لكن بعضنا عارضها منذ ذلك الحين على أية حال”.

وتابع:”يقولون إن الوضع بدون هذا التعاون سوف سيسوء بشكل أكبر وأنه سيكون من الضروري طلب توفير ظروف أفضل في تلك المعسكرات،لكن من الضروري القيام بذلك من أجل الحفاظ على العلاقة مع خفر السواحل الليبي”.

واسترسل النائب الديمقراطي:”يبدو لي أن هذا موقف غير مقبول على أية حال لن تتحسن ظروف معسكرات الاعتقال من خلال إسناد هذه المهمة إلى من يديرونها كذلك لأن هذه المعسكرات موجودة أيضًا بسبب وجود تلك الاتفاقيات”،معربا عن أمله بأن يتبنى الأمين العام للحزب الديمقراطي نيكولا تزينغاريتّي هذا النهج.

وأردف أورفيني:”سيكون من الجيد أن يتمكن تزينغاريتّي من المجيء غدًا لبحثه معنا عندما سنجمع كتلتنا في المجلس حول هذا الموضوع ومن ناحيتي، وكما أوضحت بالفعل لن أصوت أبداً لتأكيد تلك الاتفاقيات”.

واختتم البرلماني حديثه بالقول :”لقد انتهى وقت البيانات الصحفية والجمل والبطاقات،فكل واحد منا الآن سيتحدث عن خياراته الخاصة فقط”.

هذا ومن المفترض أن يقوم مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي بالتصويت على تمديد البعثات الدولية بما فيها الاتفاقيات المبرمة مع طرابلس حيث أعلن الحزب الديمقراطي نيته الإبقاء على المهمة التي أرادتها حكومة جينتيلوني ووزير الداخلية السابق ماركو مينيتي في مجال إمداد خفر السواحل الليبي بزوارق الدورية إلا أن أقلية من الحزب انشطرت الى جانب نواب تيارَي أحرار ومتساوون و(+ أوروبا) لتوقع نصاً معارضاً باسم النائب ماتيو أورفيني الذي قال: “لم يعد بالإمكان حقاً الاستمرار بالتظاهر بعدم رؤية معسكرات الحشر، التعذيب والموت”من جانب اللاجئين.