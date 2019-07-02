بلومبرغ: أرامكو بدأت استعدادات الطرح العام الأولي

بلومبرغ: أرامكو بدأت استعدادات الطرح العام الأولي

السعودية – بدأت أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، الاستعداد للقيام بالطرح العام الأولي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة، الثلاثاء .

وأجرت أرامكو – أكبر شركة نفط في العالم – محادثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية؛ لمناقشة الأدوار المحتملة في الطرح العام الأولي، حسب مصادر أبلغت الوكالة.

وأضافت أن إجراءات الطرح العام الأولي لأرامكو قد ترتفع وتيرتها في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن بلاده ما تزال ملتزمة بطرح التداول الأولي لأرامكو وفق الظروف الملائمة والوقت المناسب.

وتوقع بن سلمان، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، “تنفيذ الطرح بين 2020 وبداية 2021″، لكنه اعتبر أن “تحديد مكان الطرح سابق لأوانه”.

وفي 2016، أعلنت السعودية عن طرح نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من القيمة السوقية لأرامكو في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين، خلال 2018.

إلا أن المملكة أجلت في أكثر من مناسبة الطرح لأسباب مرتبطة بعدم نضوج الظروف المحيطة به، ودخولها في عملية استحواذ على نسبة مسيطرة من شركة البتروكيماويات السعودية “سابك”، خلال وقت سابق من 2019.

وربما تواجه عملية طرح أرامكو في البورصة عقبات، بما في ذلك قدرة السعودية على تحقيق تقييم للشركة يبلغ 2 تريليون دولار.

كما يسود احتمال أن يتأثر الطلب على شراء أسهم في أرامكو، بانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى المخاوف المتزايدة بين كبار المؤسسات الاستثمارية، في شراء حصص بشركات الوقود الأحفوري التي تساهم في تغير المناخ.

الأناضول