ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق أمس الاثنين إن التنظيمات الإرهابية في طرابلس هي من قتلت جرحى الجيش الوطني في مدينة غريان،مشيرا إلى أن تركيا ترعى هذه التنظيمات.

بلحيق أشار في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس الاثنين أن الجنود تمت تصفيتهم بطريقة بشعة من قبل المليشيات إما بإصابتهم في الرأس أو دهسهم.

وذكر المتحدث باسم مجلس النواب أن تركيا أعلنت الحرب ضد ليبيا ، مشددا أن هذا التصعيد التركي غير مقبول.

وتابع: “لا مصلحة للشعب التركي في ليبيا والمصلحة الوحيدة عند أردوغان وحلم الإخوان بالسيطرة على المنطقة العربية”.

وأردف قائلا :” كل أفكار أردوغان المتطرفة والاستعمارية أودت بتركيا وشعبها إلى ما وصلت إليه اليوم “.

المتحدث باسم مجلس النواب أوضح أن سياسة أردوغان معروفة في العديد من دول المنطقة مثل العراق وسوريا ، لافتاً إلى أن هذه السياسة المؤسفة لن تعود بالنفع على تركيا.

وأعتبر بليحق أن مشروع الإخوان هو المحرك الحقيقي لأردوغان،مضيفاً:”الهدف من تدخل تركيا في الشأن السوري هو نفسه الذي يحركها للتدخل في ليبيا وهو دعم مشروع الإخوان والميليشيات المسلحة”.

كما أشار بليحق إلى عوامل اقتصادية تحرك تركيا في هذا المسار، قائلا:”هناك مصالح تركية في ليبيا متمثلة بعقود تم توقيعها منذ عام 2010 في مجالات اقتصادية وتنموي، وبالتالي فإن تركيا تخشى على مصالحها في ليبيا ، دون أن تدرك أن ما تقوم به يضر بعلاقاتها مع ليبيا وبالتالي فإنه سيضر باقتصادها المتضرر أصلا”.

وشدد الناطق باسم مجلس النواب على أن هذه التدخلات التركية لا تعود بالنفع على البلاد أو الشعب التركي بأي شكل من الأشكال وإنما هي دعم لمشروع الإخوان.