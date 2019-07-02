إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وجه طلبًا للنرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر.

ووفقًا لبرنامج “الشرينجيتو” الإسباني، فإن بوجبا طلب من سولسكاير أن يسمح له بالرحيل عن “أولد ترافورد” قبل يوم الأحد المقبل، حتى لا يبدأ فترة الإعداد مع الشياطين الحمر.

وكانت العديد من التقارير أشارت إلى أن ريال مدريد عاد للاهتمام بصفقة بوجبا، ويريد حسم التعاقد في أسرع وقت قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، هو من طلب التعاقد مع بوجبا، لدعم خط وسط الفريق الملكي، بينما يريد فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، ضم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير.

يذكر أن مانشستر يونايتد سبق أن حدد 150 مليون إسترليني، للتخلي عن خدمات بوجبا هذا الصيف.

المصدر : كووورة