فيينا – وافق تحالف “أوبك+”، الثلاثاء، على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، لمدة 9 أشهر، اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ.

وقال وزير النفط السعودي خالد الفالح في العاصمة النمساوية، فيينا، اليوم، إن جميع دول (أوبك +) المؤلف من أعضاء بالمنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، أقرت الاتفاق الذي تم التوصل إليه الإثنين.

والإثنين، وافقت “أوبك” على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر ينتهي في 31 مارس/ آذار 2020.

وأضاف الفالح أن المملكة التزمت من تلقاء نفسها بخفض أعمق للإنتاج، مما يتطلبه الحد الأقصى، في محاولة لتقليص المخزونات.

وأنهى تحالف “أوبك+” المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين تقودهم روسيا، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، بدأ مطلع 2019 وانتهى أول الأحد الماضي.

الأناضول