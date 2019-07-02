العراق – تراجعت صادرات العراق النفطية خلال يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة 4.6 بالمئة على أساس شهري، إلى 105.603 ملايين برميل.

وهبطت صادرات البلاد من النفط الخام، نزولا من 110.737 ملايين برميل في مايو/ أيار السابق له، بحسب بيانات أوردتها، الثلاثاء، وزارة النفط العراقية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي إيرادات مبيعات النفط الخام، بلغت في يونيو الماضي 6.397 مليارات دولار، نزولا من 7.329 مليارات دولار في مايو 2019.

وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط إن مجموع الكميات المصدرة، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 101.705 مليون برميل.

بينما بلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي، نحو 3.162 ملايين برميل، و735.54 ألف برميل من حقل القيارة (شمال).

وبلغ المعدل اليومي لصادرات العراق النفطية في يونيو الماضي 3.520 ملايين برميل، منها 3.390 ملايين برميل يوميا عبر موانيء البصرة (جنوب).

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد في يونيو الماضي 60.578 دولارا، مقارنة مع 66.19 دولارا في مايو.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل.

الأناضول