كوريا ش – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد لقاء “رائعا” مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مطلع هذا الأسبوع، ويتطلع لرؤيته مرة ثانية قريبا.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر” اليوم الثلاثاء: كان من دواعي سروري لقاء زعيم كوريا الشمالية، وكان لقاء رائعا”.

وأكد في تغريدة أخرى على مواصلة اللقاءات بين الجانبين لحل المشاكل العالقة، قائلا: “ستلتقي فرقنا للعمل على بعض الحلول للمشاكل العالقة طويلة الأمد.. لسنا في عجلة، لكنني واثق من أننا سنصل في النهاية”.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية قد أعلنت أن الزعيم، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتفقا خلال لقائهما، يوم الأحد الماضي، عند الحدود بين الكوريتين، على المضي قدما في حوار من أجل تحقيق انفراجة جديدة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

المصدر: وكالات