إيطاليا – أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن نادي روما وضع شروطًا جديدًا، للسماح برحيل مهاجمه البوسني إيدين دجيكو إلى إنتر ميلان.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن روما ليس في حاجة الآن إلى بيع دجيكو إلى إنتر، من أجل ضبط ميزانيته.

وأشار الموقع الإيطالي إلى روما كان يطلب في البداية 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى لاعب، من أجل السماح برحيل دجيكو.

وتحول موقف روما الآن بشأن رحيل المهاجم البوسني، حيث يشترط الذئاب الحصول على 20 مليون يورو.

ويفكر مسؤولو إنتر في عدم إبرام الصفقة، لأنه من الصعب دفع هذا الرقم في لاعب يبلغ 33 عامًا، رغم أن التعاقد معه من مطالب أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد.

المصدر : كووورة