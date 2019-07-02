كوريا ج – سامسونج حتى وقتنا الحالي لم تحدد بعد موعد إطلاق هاتف Galaxy Fold وذلك بعد سحب نسخ المراجعات من المواقع للتحقيق في مشكلة الشاشة التي حدثت أثناء إستخدامهم للهاتف وكانت سامسونج أعترفت إنها مشكلة في تصميم الهاتف.

اليوم رئيس قسم الأجهزة المحمولة في سامسونج DJ Koh أعترف أن هاتف Galaxy Fold لم يكن جاهز للإطلاق في الأسواق وإنه قرر إطلاقه قبل أن يكون جاهز وكان إطلاق الهاتف محرج له وللشركة.

أضاف أن سامسونج حددت المشاكل الموجودة في هاتف Galaxy Fold وقامت بحلها ولكن مازال الهاتف غير جاهز للإطلاق وطلب أن يعطيه المستخدمين مزيد من الوقت حتى لا يكون هناك أي مشاكل آخرى.

رويترز