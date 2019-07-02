عُمان – أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، إنها لم تقم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

جاء ذلك في تصريح لمصدر مطلع بوزارة الخارجية العُمانية (لم تسمه)، أوردته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وشدد المصدر على أن “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة إسرائيل لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف أن بلاده “تحرص على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة”.

والإثنين، قال يوسي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، في مؤتمر صحفي، إن وزارة خارجية بلاده فتحت مكتبا تمثيليا في سلطنة عُمان، معيدة العلاقات مع هذا البلد بعد انقطاعها عام 2000 على خلفية اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وجاءت تصريحات كوهين عقب أيام من مشاركة سلطنة عُمان في “ورشة المنامة” التي عقدت على يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لتنظيم الجانب الاقتصادي من خطة سلام أمريكية لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تعرف إعلاميا بـ”ًصفقة القرن”، بمشاركة محدودة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

الأناضول