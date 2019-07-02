شركة “فيسبوك” تخلي 4 مبان لها في الولايات المتحدة خشية السارين

شركة “فيسبوك” تخلي 4 مبان لها في الولايات المتحدة خشية السارين

الولايات المتحدة – أفادت وسائل إعلام أمريكية بإخلاء 4 مبان وإجراء فحص طبي لشخصين للتأكد من إمكانية تسممهما بالسارين، بعد العثور على طرود مشبوهة في مكتب بريد “فيسبوك” بمدينة مينلو-بارك الأمريكية.

وأعلن ممثل شركة “فيسبوك”، إنتوني هاريسون، أن الشركة قامت بإخلاء 4 مبان بعد الحصول على نتائج إيجابية للفحص، وهي تتعاون مع الشرطة في التحقيق.

من جانبه أفاد رئيس هيئة الإطفاء في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، جون جونستون، أن أشخاصا كانوا يلمسون طرودا مشبوهة لم يظهروا أي أعراض تبين تعرضهم للسارين.

ودقق أن نتائج فحص طرد بريدي واحد أكدت وجود السارين فيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه النتيجة قد تكون كاذبة، وأن تأكيدها يتطلب إجراء فحص آخر.

ويعد السارين مادة سامة مميتة وتستخدم لشل الأعصاب.

المصدر: انترفاكس