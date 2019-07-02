ليبيا – قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري ، القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين المصنف نيابياً كجماعة إرهابية ، أن رؤية المجلس واضحة منذ البداية فيما يخص تحركات “ خليفة حفتر “ نحو طرابلس موضحًا أنهم كانوا يعتقدون بأن حفتر لا يريد الذهاب إلى الملتقى الجامع، وسيعرقل اللقاء بشكل أو بآخر متجاهلاً في حديثه البيانات التي أصدرتها مجلسه حينها ضد المؤتمر الجامع ووصفهم له بالمجهول .

وأضاف المشري في مقابلة له من إسطنبول ببرنامج “لقاء خاص”، عبر فضائية ليبيا الأحرار أن ” العدوان على طرابلس، محاولة لانتزاع السلطة بالقوة، بدلاً من الدخول في مراحل الاستقرار والانتخابات، أو غير ذلك، موضحًا أنه بفضل قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، تم التصدي للعدوان، بالإضافة إلى الدخول في مرحلة متقدمة باستعادة كافة الأماكن التي استولت عليها القوات الغاشمة، موضحًا أن هذا الامر لن ينتهي إلا بالقضاء على التمرد والتمهيد لإقامة دولة مدنية “.

وتابع المشري في لقائه، أن المؤسسات الثلاثة المنبثقة من اتفاق الصخيرات، على انسجام تام، موضحًا أنه لم يكن هناك أي تعاون من رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لحل أزمات ليبيا، وأنه كان يتملص من كل الوعود التي يعد بها، لافتًا إلى أن مجلس النواب كان “شبه مشلول”، وأن مجمل جلساته عام 2018م هي جلسة واحدة، وكانت مُعلقة لنهاية العام، موضحًا أن هذا أمر غير معقول من أي سلطة تشريعية في العالم، وأنه حتى الآن لم يعلن موقفه من الاتفاق السياسي، مُبينًا أنه لهذا السبب قرر الكثير من الأعضاء ممن يؤيدون الاتفاق السياسي، الاجتماع في طرابلس، في إطار إعادة تشكيل مجلس النواب في شكله الصحيح، باعترافه بالاتفاق السياسي.

ولفت إلى أن هناك تعاون تام مع مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، لا سيما أن هذا الأمر سيُعيد الكرة إلى الملعب السياسي، وإنهاء ما أسماه التمرد العسكري المُتستر بغطاء مجلس النواب المُنعقد في طبرق، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي لم يكن مُستعدًا لحرب، لأنه كان دائمًا يؤكد على الذهاب إلى الملتقى الجامع، لإنهاء المرحلة الانتقالية، موضحًا أن عدم الاستعداد للحرب عززه بعض التطمينات من البعثة الأممية أو من الدول الأخرى، بأنه لن تكون هناك حرب في المنطقة الغربية ، وذلك على حد قوله

ولفت المشري مجددًا، إلى التواصل مع دول دائمة وغير دائمة العضوية بمجلس الأمن، موضحًا أن هذا أحد أسباب زيارة رئيس المجلس الرئاسي، إلى غينيا الاستوائية، بالإضافة إلى ساحل العاج والنيجر في إفريقيا، وعدد من الدول التي يمكن التواصل معها قبل عقد جلسة مجلس الأمن، مُهنئًا الشعب الليي بالسيطرة على غريان، وقال أن الفضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى شباب مدينة غريان، وأضاف : “كانت هناك خطط محكمة، ووضع آمر المنطقة الغربية، أسامة جويلي، هذه الخطط، بالتعاون مع شباب غريان، ونجحت الخطة التي تعتمد على تحرك شباب غريان من الداخل، في نفس وقت الهجوم من الخارج”، مؤكدًا أن هذا يدل أن حفتر لا يملك أي قواعد شعبية في المناطق التي يسيطر عليها، وكذلك الأمر في مدينة ترهونة، والمنطقة الجنوية والشرقية.