البرازيل – أكد مدرب منتخب البرازيل، تيتي، أنه يكاد لا يستطيع النوم لترقبه خوض أول نهائي بطولة مع “السيليساو”، وذلك حال تخطيه عقبة الأرجنتين فجر الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وصرح تيتي خلال مؤتمر صحفي من ملعب مينيراو الذي سيستضيف اللقاء: “قلت إن لدي طموح كبير، ولا أستطيع النوم، لن أتمكن من النوم مجددا. لا أخفي شيئا، بالطبع لدينا طموحات كبيرة”.

وأكد أن البرازيل تريد أن تخوض مباراة “قوية” أمام الأرجنتين، وبفكرة أن فريقه هو “الأفضل”.

لكنه أكد أن “أكبر انتصار سيكون بإعطاء كل لاعب أفضل ما لديه ومعرفة ضرورة تحقيق الفوز داخل إطار قانون اللعبة وبالتفكير في أنهم الأفضل”.

وسيتأهل الفائز من كلاسيكو كوبا أمريكا إلى نهائي البطولة الذي سيقام، يوم 7 يوليو، في ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وحول أن ملعب مينيراو هو نفسه الذي شهد الهزيمة المهينة في نصف نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا 1-7 قال تيتي: “خسرنا عليه 1-7 ولكننا فزنا في عام 2002 في النهائي على ألمانيا، وخسرنا كذلك في 1950 على ماراكانا.. في التاريخ كل شخص يختار الفصل الذي يريده، والآن نحن سنواجه كلاسيكو رائع، فريقان كبيران، لكننا هنا تلقينا أكبر دعم من الجماهير، أكثر من بورتو أليغري، المدينة التي نشأت فيها”.

ولم يرغب تيتي في الكشف عن التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء، وعما إذا كان سيدفع بالظهير الأيسر، فيليبي لويس، الذي كان يعاني من مشكلات في الفخذ الأيسر.

المصدر: رويترز