نور سلطان – شهدت العاصمة الكازاخية نور سلطان، الثلاثاء، افتتاح محكمة مالية ومركز للتحكيم الدولي يتبعان لـ”مركز أستانا المالي الدولي”.

وشارك في حفل الافتتاح، رئيس البلاد جومارت توكاييف، ورئيس الوزراء عسكر مامين، إضافةً لمسؤولين آخرين، وذلك في إطار فعاليات “أيام أستانة المالية”.

وفي كلمته خلال الحفل، قال توكاييف إن “مركز أستانا” مشابه في تأسيسه لباقي المراكز المالية الدولية، ومن الضروري تحويله إلى مركز رائد في المنطقة.

وأضاف أن فعالياته مبنية على أسس الحقوق الموثوقة من طرف المستثمرين الدوليين.

من جانبه، قال مدير المركز “كايرتكيليمبوتوف”، إنهم يهدفون لتحويل المركز إلى أفضل منصة مالية في المنطقة، وخلق بيئة استثمارية فريدة من نوعها.

فيما قال رئيس المحكمة المالية الجديدة “لورد وولف”، إنها تعتمد في نظامها القضائي على القانون العام، ومقرها سيكون مزودا بأحدث الوسائل التكنولوجية مستقبلا.