ليبيا – أكد قائد كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش عمر امراجع على أن إعلان حالة النفير تتبعها إجراءات وخطوات عدة.

امراجع بيّن في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” أن أعداد المقاتلين ستتزايد في محاور المنطقة الغربية، مشيراً إلى وصول تعزيزات بالفعل للجيش من مدينة بنغازي.

ولفت إلى فرض عدم الحياد فإما أن تكون المجموعة المسلحة مع الجيش ضد الإرهاب أو مع الإرهاب، مضيفاً أن التعبئة العامة تعني أن يدعم الجميع المعركة للقضاء على الإرهاب.

واعتبر أن أمر النفير هو حالة حرب كاملة وشرعيته من البرلمان، مؤكداً أن التعامل مع المليشيات سيكون عبر القصف والتخريب والمقاطعة.

امراجع أضاف أن الجيش قادر على استهداف مواقع المليشيات في مناطق مثل الكلية الجوية مصراتة أو مينائي الخمس ومصراتة.