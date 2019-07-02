ليبيا – إستنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب في بياناً لها أمس الاثنين بأشد العبارات تدخل الحكومة التركية السافر في الشأن الليبي ، مشيرةً إلى أن ذلك يعد تهديداً للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

لجنة الخارجية النيابية قالت في بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه إنه رغم تحذيراتها المستمرة إلا أن الحكومة التركية تجاهلت الأعراف الدولية المتعارف عليها وضربت بعرض الحائط إحترام سيادة وآمن ليبيا وواصلت دعمها العلني للمجموعات المسلحة في مدينة طرابلس،منوّهةً إلى أنها ستتخذ جملة تدابير منها إعادة النظر في العقود والمواثيق المبرمة مع الجانب التركي ومنها مشاريع تقدر بمليارات الدولارات.

وأضافت :”تقييد حركة المواطنين الأتراك إلى ليبيا والتحفظ على بعض رعايا تركيا في بلادنا للاشتباه في ارتباطهم ببعض الجماعات الإرهابية بالإضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية على الشركات التركية ووقف الرحلات الجوية والبحرية القادمة من تركيا”.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى إتخاذ موقف واضح من إنتهاكات الحكومة التركية تجاه ليبيا وإدانته بأشد العبارات،داعيةً القوى السياسية الفاعلة في تركيا لوضع حد لسياسات الحكومة التركية التي تسيء لمصالح بلادها وللعلاقات بين الشعبين الليبي والتركي الصديقين .

اللجنة شددت في ختام بيانها على أن تصرفات الحكومة التركية تهدد مصالح بلادها في ليبيا،مؤكدةً إتخاذها لحزمة من العقوبات تجاه تركيا،مضيفةً :”شعبنا خط أحمر لن نتهاون في الدفاع عنه”.