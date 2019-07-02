مصر – نشرت صفحة تهتم بأخبار النجم تامر حسني على إنستغرام مقطع فيديو لرسائل متبادلة بين تامر والطفل بيجاد، شقيق الطفلة جويرية أحمد نجمة برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”، والمصاب بمرض السرطان ويرقد في مستشفى سرطان الأطفال.

وظهر تامر وهو يخاطب بيجاد في عدة مواقف بدأها باعتذار لعدم معرفته أنه يرقد في المستشفى عندما زار الأطفال المصابين بالسرطان، وأكد تامر أنه سوف يقوم بزيارته بشكل خاص ليلعبا معاً كرة القدم، ليرد عليه بيجاد بأنه سوف يأكل جيداً حتى يلعب مع تامر.

ورد تامر على بيجاد مؤكداً أنه سعيد بأنه سوف يأكل ليتم شفاؤه بشكل سريع.

وتفاعل جمهور تامر مع الفيديو مؤكدين أن قلب تامر الكبير هو الذي يجعل الناس تحبه وأن ما يصنعه مع بيجاد هو أفضل وسيلة لكي يشفى سريعاً.

وسائل اعلام مصرية