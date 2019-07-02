ليبيا – قدم مجلس أعيان قبائل الزنتان في بيان له التعازي لأسر وذوي جرحى القوات المسلحة والشرطة والشعب الليبي في فقدان رجال الوطن المخلصين من جرحى الجيش والشرطة الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى غريان المركزي و تعرضوا يوم الأربعاء الماضي للإغتيال المباشر والتصفية الجسدية داخل حجر الإيواء بالمستشفى رمياً بالرصاص وطعناً بالسكاكين والتمثيل بجثثهم وجرها على الأرض ودهسها بالسيارات وتشويه ملامحها.

المجلس إستنكر في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه هذا العمل الجبان الذي يوضح جلياً طبيعة هيمنة المليشيات بقوة السلاح والمال الفاسد وشراء النمل والولاءات.

وحمّل البيان المجلس الرئاسي وحكومته مسؤولية وقوع وتنفيذ هذه الجريمة البشعة التي ترتقي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمُخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني في حالة الحرب ومبادئ حقوق الإنسان وإتفاقيات جنيف لعام 1949 الأولى والثانية والثالثة بشأن الجرحى والمرضى والمدنيين.

وأعرب المجلس عن إستغرابه من صمت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إزاء مجزرة جرحى الجيش والشرطة التي نفذتها مليشيات ما تُسمى حكومة الوفاق المدعومة من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته الإخوانية عسكرياً او لوجستياً.

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية بممارسة مهامهم وفقا لميثاق وقواعد وقوانين الأمم المتحدة التي تعمل بعثة سلامة على تجاهلها وطمسها أمام جرائم تلك الحكومة الباطلة ومليشياتها الإرهابية.

مجلس أعيان الزنتان دعا في ختام بيانه مُستويات قيادة عمليات الجيش بضرورة حماية باقي السكان المدنيين بمدينة غريان من الأعمال الإنتقامية ، مطالباً المدعي العام العسكري للقوات المسلحة بفتح تحقيق في الواقعة المفزعة التي يجرمها الدين الإسلامي الحنيف وكافة الأديان السماوية وأن تتم ملاحقة مُرتكبيها مهما كانت تبعيتهم وصفاتهم وإنتمائتهم.