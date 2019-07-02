ليبيا – أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد المغربي اليوم الثلاثاء أن مصر السند الاول لاعادة قيام الدولة الليبية والأمن والاستقرار للبلاد.

المغربي قال فى مقابلة خاصة مع قناة “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية إن الجيش الوطني قادر على الرد الحاسم على كل من تسول له نفسه التدخل فى شؤون ليبيا وتعطيل قيام دولتها ، معرباً عن ثقته فى الجيش الوطني وقدرته في إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وأضاف أن تركيا تطاولت كثيرا على ليبيا حيث تحلم بإعادة قيام الأمبراطورية العثمانية التي اخرت العرب مئات السنيين عن ركب الحضارة فى العالم ، مؤكدا دعمه لكافة الاجراءات التى اتخذها الجيش من عمليات وتهديدات تجاه المصالح التركية طالما تتخذ انقرة اجراءات ضد مصالح الدولة الليبية.

وأوضح المغربي أن تركيا تمول الجماعات الارهابية بالاسلحة والعتاد وتؤوى المتطرفين والارهابيين مما يؤدى إلى إعلان الحرب على المصالح التركية فى ليبيا،لافتاً إلى أن تركيا خسرت أهم تعاون اقتصادى فى الوطن العربي.

وطالب رئيس مجلس حكماء ليبيا جميع الدول العربية بالوحدة والتعاون لبناء سد منيع ضد أى اعتداء خارجي يمثل خطرا على أمن واستقرار المنطقة العربية، منوّها إلى دعم الشعب الليبي لقواته المسلحة ضد الإرهاب وبعض الدول الإقليمية والدولية التى تعمل ضد قيام الدولة الليبية.

المغربي أكد عدم اعتراف الشعب الليبي بالمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج،موضحا أنه يتم السيطرة عليه من قبل بعض الدول الإقليمية والدولية لمصالحها واطماعها.