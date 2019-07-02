كوريا ج – أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة أعلنتا فعليا عن إنهاء علاقاتهما العدائية في لقاء بين زعيميهما الأحد الماضي على الحدود بين الكوريتين.

وقال الرئيس مون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء: “إنه على الرغم من أنهما لم يوقعا على أي وثيقة، إلا أن عملهما كان بمثابة إعلان فعلي عن إنهاء العلاقات العدائية وبداية عهد السلام الجديد”.

والتقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأحد الماضي في قرية بانمونجوم في المنطقة منزوعة السلاح عند الحدود بين الكوريتين.

وانتقل ترامب إلى كوريا الشمالية، جنبا إلى جنب مع كيم، ليصبح أول رئيس أمريكي يطأ أراضي كوريا الشمالية.

وفي يوم الأحد، عقد مون جاي إن، اجتماعا ثلاثيا قصيرا مع كيم وترامب في بانمونجوم، تلته محادثات منفردة بين ترامب وكيم استمرت لمدة ساعة تقريبا.

وأشار مون إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيسان كوري جنوبي وأمريكي بزيارة المنطقة منزوعة السلاح معا.

المصدر: يونهاب