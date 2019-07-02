مصر – انتشرت شائعات كثيرة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن النجم تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني تعرضا لحادث سير بالإسكندرية، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات وحالتهما خطيرة.

تيم حرص على نفي هذه الشائعات من خلال حسابه على فايسبوك وكتب :” كل ما تم نشره عن تعرضنا لحادث سير هو كَذب و إفتراء من صفحات يشهد لها التاريخ بتحريف الواقع السوري الداخلي “.

رسالة تيم حسن لجمهوره طمئنتهم بعد أن صدق الكثير منهم هذه الشائعة ، وتمنوا له دوام الصحة والإستقرار مع زوجته وفاء الكيلاني.

تيم خاض سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الهيبة 3 وشاركته البطولة سيرين عبد النور.

وسائل اعلام مصرية