ألمانيا – اذا تم تشخيص مرض السكري أو حالة ما قبل السكري لا ينبغي أن يكون ذلك مانعاً من الاستمتاع بالأطعمة المفضلة، خاصة الفواكه لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات.

هناك أطعمة مصنّعة مثل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة من الأفضل الابتعاد عنها نهائياً، لكن تناول الفواكه باعتدال مفيد لاحتوائها على سكر طبيعي وألياف ومغذيات هامة. فقط هناك 4 فواكه عليك الحذر منها بمراقبة الكمية والسعرات التي تحتويها، وعدم تناولها في المساء، وهي:

العنب. يمتاز العنب بمضادات الأكسدة التي تساعد على خفض نسبة السكر بالدم، وبفوائده للعيون. لكن نظراً لأن العنب غني بالسكر والكربوهيدرات عليك مراقبة عدد حبات العنب التي تأكلها.

المانجو. تحتوي الحبة المتوسطة من المانجو على 30 غراماً من الكربوهيدرات و26 غراماً من السكر، لذلك لا ينبغي لمريض السكري تناول أكثر من نصف حب مانجو في اليوم.

الأناناس. الحد الأقصى لمريض السكري من الأناناس في اليوم يعادل نصف كوب من شرائح هذه الفاكهة الاستوائية المنعشة.

الكرز. على الرغم من أنه غني بالألياف التي تقل من وصول السكر إلى مجرى الدم، إلا أن الكرز يؤدي إلى ارتفاع كبير وسريع في نسبة السكر بالدم. لا تتناول أكثر من حفنة يد من هذه الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة والمغذيات.

وكالات