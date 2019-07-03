ليبيا – دان أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط الغارة الجوية التي استهدفت معسكراً للمهاجرين في مدينة تاجوراء ، داعياً لوقف المواجهات العسكرية بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق.

أبو الغيط أعرب في بيانه بحسب الموقع الرسمي للجامعة العربية اليوم الأربعاء عن بالغ الأسى إثر سقوط أكثر من 40 قتيلاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وشدد الأمين العام على ضرورة تجنيب المدنيين تداعيات الأعمال العسكرية المستمرة حول العاصمة طرابلس والحفاظ على سلامة المنشآت المدنية والبنية التحتية وضمان وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية للسكان المتضررين جراء هذه العمليات.

وطالب أبو الغيط بالخفض الفوري للتصعيد في الميدان وإيقاف العمليات العسكرية التي دخلت في شهرها الرابع والعودة إلى المسار السياسي الهادف للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة في ليبيا.