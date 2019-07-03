مصر – فاجأت الفنانة أنغام متابعيها عبر خاصية “ستوريز” على تطبيق انستغرام بمنشور عبارة عن حكمة او توصية، ولكن ربطها البعض بالشائعة التي انتشرت بقوة حول طلاقها من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وعودته إلى طليقته ياسمين عيسى.

ورغم محاولتها البقاء على الحياد وعدم الرد، ولكن يبدو انها قررت استخدام المنشور ليكون رسالة واضحة لكل منتقديها، وكتب في الصورة: “حين تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل في موضع أنت فيه غير قادر على أخذ حقك، فانتظر نصرا من الله يقر عينك ويثلج صدرك”.

اعتبر العديد من الاشخاص ان أنغام تعاني من ضغوط كبيرة بعد زواجها من إبراهيم ووما رافقه من مشاكل عائلية مع طليقتها، اضافة الى ازمة فارق العمر بينهما ومشكلة اولاده.

وكان ابراهيم قد اضطر للرد هو بنفسه برسالة عنيفة مرة جديدة بعد نشر خبر عودته لطليقته، مهدداً الصحفية التي نشرت الخبر باللجوء الى القضاء رغم طلب أنغام بتجاهل الامر بشكل كامل لانهاء الجدال الحاصل.

وسائل اعلام مصرية