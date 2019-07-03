لبنان – استأنفت القوات الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، أعمال الحفر عند حدود لبنان الجنوبية، وسط انتشار مكثف لعناصرها.

وعادت الآليات الإسرائيلية إلى منطقة الأحراج المحاذية لموقع “مسكافعام” العسكري الإسرائيلي، مقابل بلدة عديسة-قضاء مرجعيون، واستأنفت أعمال شق الطريق في ظل تسيير دوريات عند السياج الحدودي.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي، بأشغال وأعمال حفر عند الحدود اللبنانية، ويعمد إلى تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة تجسس موجهة صوب الأراضي اللبنانية.

وبنت إسرائيل منذ نيسان 2018، جدارا إسمنتيا فاصلا عند الحدود مع لبنان، مقابل طريق كفركلا – العديسة.

هذا وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترا مستمرا، حيث أعلنت إسرائيل مؤخرا أنها اكتشفت عددا من الأنفاق الهجومية لحزب الله ودمرتها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام