الولايات المتحدة – ارتفع العجز التجاري الأمريكي للسلع والخدمات 8.3%، على أساس شهري، في مايو/ أيار 2019، وهو الأعلى منذ 5 أشهر.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، إن العجز التجاري للسلع والخدمات ارتفع إلى 55.5 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، مقابل 51.2 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

وأشار البيان إلى أن الصادرات الأمريكية سجلت 210.6 مليارات دولار والواردات 266.2 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي.

وعلى أساس سنوي في مايو الماضي، زاد العجز التجاري الأمريكي في السلع والخدمات بمقدار 15.7 مليار دولار، أو 6.4 بالمائة.

وحسب بيانات أمريكية، ارتفع العجز التجاري بين واشنطن وبكين إلى 30.1 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 29.4 مليار دولار في الشهر السابق له.

وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا.

والسبت الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة مع إحجام واشنطن عن فرض رسوم جديدة على الواردات الصينية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بعد اجتماع دام 80 دقيقة مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان: “عادت (المحادثات) لمسارها وسنرى ماذا سيحدث”.

الأناضول