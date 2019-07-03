ليبيا – عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويونيسف والبنك الدولي اجتماعاً أمس الثلاثاء ضم الهيئة العامة للموارد المائية الليبية ووزارتي التخطيط والمالية للإتفاق على آلية عمل لمعالجة أزمة المياه المتنامية في ليبيا بما في ذلك توفير الأمن اللازم لمنظومة النهر الصناعي.

نائبة الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني ويليامز حثت في الإجتماع بحسب تغريدة نشتها البعثة الاممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”، المحاورين الليبيين على التوصل إلى حلول محلية لأزمة المياه.

وأكدت وليامز خلال الإجتماع الممول من الاتحاد الأوروبي على استعداد بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم.