مصر – نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بيانات حول حجم إنفاق الدولة على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بداية من عام 2014-2015، وحتى عام 2018-2019.

وجاء في رسم بياني نشرته الحكومة، أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة المشار إليها بلغ 1.3 تريليون جنيه (نحو 77.3 مليار دولار)، وذلك بمختلف القطاعات، لا سيما التي تمس المواطنين بشكل مباشر، بهدف تحسين مستوى المعيشة، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم والنهوض بها بكافة محافظات الجمهورية.

وبلغ حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية 296.3 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي دعم المواد البترولية 449.8 مليار جنيه، في حين تخطى دعم الكهرباء 124 مليار جنيه، ووصل إجمالي المساهمة في صناديق المعاشات إلى 243.9 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي العلاج على نفقة الدولة 16.1 مليار جنيه.

أما الدعم الموجه لبرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه في مارس 2015، فقد وصل إلى نحو 31 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الدعم الموجه للمنح والمساعدات الاجتماعية 37.4 مليار جنيه، وإجمالي دعم الأنشطة الاقتصادية 41.4 مليار جنيه. وأخيرا، بلغ إجمالي دعم القطاعات الأخرى (المزارعين والأدوية وألبان الأطفال وغيرها) نحو 93.8 مليار جنيه.

(الدولار = 16.8 جنيه مصري بتاريخ 3 يوليو)

المصدر: RT