ليبيا- دعا وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي الى وقف تفاقم أعمال العنف في ليبيا والى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

موافيرو قال وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الأربعاء :”تلقيت بفزع نبأ القصف الليلي في تاجوراء قرب طرابلس والذي أصاب مركزاً للمهاجرين ، مما تسبب بمقتل عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال”،مشيراً إلى أنها مأساة أخرى تُظهر فظاعة آثار الحرب على السكان المدنيين.

وأعرب وزير الخارجية عن الإدانة الواضحة للقصف العشوائي للمناطق المدنية يرافقها نداء لوقف تدهور الأعمال العدائية التي تعرض باستمرار حياة البشر لخطر كبير وتدمر البنية التحتية الأساسية للسكان.

وزير خارجية إيطالية نوّه إلى الضرورة الملحة والفورية لضمان اتخاذ تدابير جادة لحماية المدنيين وعلى وجه الخصوص نقل المهاجرين المتواجدين في المرافق الخاصة بجمعم إلى أماكن آمنة من القتال وتحت حماية الأمم المتحدة.