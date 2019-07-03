اليمن – سجلت السلطات الصحية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، 63 حالة وفاة بوباء الكوليرا، خلال النصف الأول من العام 2019.

جاء ذلك في إحصائية أصدرتها، الأربعاء، إدارة الترصد الوبائي بمكتب وزارة الصحة في محافظة تعز، أكبر محافظات اليمن من حيث السكان.

وأوضح المصدر أنه تم رصد 22 ألفا و200 حالة إصابة بـ “الإسهالات المائية الحادة والكوليرا” خلال النصف الأول من عام 2019 في محافظة تعز.

وأضاف أنه تم تسجيل 63 حالة وفاة بالوباء ذاته خلال الفترة نفسها.

وحلت مديرية مقبنة في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات بـ11 حالة، تليها مديرية ماوية التي سجلت 10 حالات، فيما حلت مديرية الصلو ثالثة بخمس حالات وفاة.

و”الكوليرا” مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

الأناضول