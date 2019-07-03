ليبيا – أكد شهود عيان لصحيفة المرصد اليوم الاربعاء قيام طائرة تابعة للكلية الجوية مصراتة بقصف صهريج للوقود وعدد من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود سيدي السايح جنوب طرابلس .

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شهود العيان أفادوا بأن عدد من المدنيين الذين كانوا يستعدون لدخول محطة الوقود ولم يتم التأكد من عددهم قضوا داخل سياراتهم جراء القصف .

يشار إلى أن منطقة سيدي السايح القريبة من منطقة قصر بن غشير تحت سيطرة القوات المسلحة منذ شهر ابريل الماضي بعد إعلان القيادة العامة تقدم قواتها نحو العاصمة.