ليبيا – أكد أحد الاطباء بمستشفى ترهونة وفاة شابين وإصابة إثنين آخرين وعائلة متكونة من 4 أطفال ووالدهم إصابات خطيرة جراء قصف احدى طائرات الكلية الجوية مصراتة لمجموعة من السيارات المدنية أمام محطة وقود منطقة سيدي السائح جنوب طرابلس.

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هذا وقد أكد شهود عيان لصحيفة المرصد المرصد اليوم الاربعاء قيام طائرة تابعة للكلية الجوية مصراتة بقصف صهريج للوقود وعدد من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود سيدي السايح جنوب طرابلس .

وتحصلت صحيفة المرصد على صور مروعة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال المصابين باصابات خطيرة عند وصولهم للمستشفى لتلقى العلاج .