ليبيا – طالب السفير البريطاني في ليبيا، مارتن رينولدز بضرورة إغلاق مراكز إيواء المهاجرين القريبة من جبهات القتال فوراً ، داعياً غلى ضرورة إخراج جميع المدنيين منها بمن فيهم المهاجرون.

رينولدز أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن التصعيد سيزيد في تدمير ليبيا، داعياً كل الأطراف إلى وقف الاقتتال، والبدء في الحوار.

يشار إلى أن موقف السفير البريطاني ياتي مشابهاً لموقف الخارجية الايطالية التي طالبت بضرورة نقل جميع المهاجرين غلى أماكن آمنة بعيدة عن مناطق الاشتباكات وأن تكون تحت حماية أممية .