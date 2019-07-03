الولايات المتحدة – تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع، بواقع 1.09 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 28 يونيو/ حزيران الماضي.

وتوقع محللون خلال وقت سابق الأسبوع الجاري، تراجع مخزونات النفط الخام بواقع 2.96 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن مخزونات الخام التجارية الأمريكية (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي)، تراجعت إلى 468.5 مليون برميل، الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام الأمريكية 17.3 مليون برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي، أي أقل بمقدار 47 ألف برميل يوميا من متوسط ​​الأسبوع السابق.

وكانت مصافي النفط الأمريكية تعمل بنسبة 94.2 بالمئة، من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 7.6 ملايين برميل يوميا في الأسبوع الماضي، بارتفاع 929 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام حوالي 7.3 ملايين برميل يوميا، أي أقل بنسبة 13.1 بالمئة عن نفس فترة الأسابيع الأربعة الماضية.

الأناضول