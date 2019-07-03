العراق – كشف مصدر مسؤول، عن آلية تسديد العراق الاموال لايران مقابل الغاز والكهرباء، مبينا ان واشنطن تعلم بهذه الالية.

وقال المصدر في تصريح لفرانس برس ان “هناك آلية تم الاتفاق عليها والتي تسمح للعراق بدفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالدينار العراقي، التي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع الإنسانية حصراً”.

واضاف ان “تلك الآلية كانت نتاج أشهر من المحادثات بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين والأميركيين “، مشيرا الى ان “الحكومة العراقية ستواصل السداد ل‍إيران مقابل الغاز، عن طريق إيداع أموال في حساب لدى مصرف حكومي داخل العراق بالدينار العراقي”.وتابع ان “إيران لن تكون قادرة على سحب الأموال، لكنها ستتمكن من استخدامها لشراء سلع من خارج العراق”.فيما اكد مسؤول أميركي، ان “واشنطن على علم بإنشاء هذه الآلية”، لكن السفارة الأميركية في بغداد رفضت التعليق على الموضوع.