تونس – أفادت وكالة أنباء “رويترز”، مساء امس الثلاثاء، إن انفجارا كبيرا هز مدينة المنيهلة التونسية، التابعة لولاية أريانة شمال غربي العاصمة تونس.

وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة، بأن مطلوبا خطيرا لأجهزة الأمن، يدعى أيمن السميري، أقدم على تفجير نفسه عند مفترق النقرة بين حي التضامن وحي التحرير، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية.

إلى ذلك، أكدت الداخلية التونسية أنها تمكنت من تصفية “السميري” بعد محاصرته بحي الإنطلاقة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت، يوم الاثنين، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن “عنصر إرهابي يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري”، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتجنبا لوقوع هجمات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المطلوب تونسي الجنسية، ويقطن بحي ابن خلدون بتونس العاصمة.

المصدر: وكالات