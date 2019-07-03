ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه على ما قام به المجلس منذ انطلاق أعماله عام 2014 بإعلانه الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة وأنصار الشريعة والمنتشرة في مناطق سيطرة حكومة الوفاق ،مشيراً إلى تكليف مجلس النواب للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لبسط الأمن وتطهير البلاد من التطرف والإرهاب والخارجين عن القانون.

حومه قال في الكلمة الرسمية لليبيا في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية المنعقد بالعاصمة الروسية “موسكو” إن تحرك الجيش لتحرير طرابلس جاء بناءً على طلب أهل العاصمة أنفسهم لتخليصهم من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة وعصابات الإجرام وعصابات تهريب البشر والمخدرات.

ونوّه النائب الثاني لرئيس البرلمان إلى وجود ارهابيين مطلوبين دولياً تستعين بهم حكومة فائز السراج في حربه ضد الجيش الوطني، مطالباً ضرورة رفع حضر التسليح عن الجيش الوطني.

كما أكد على عدم شرعية حكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي الذي تشترط بنوده تضمينه بالإعلان الدستوري بالإضافة إلى عدم نيل حكومة الوفاق الثقة من مجلس النواب ، فضلاً عن انتهاء المدة الزمنية للاتفاق السياسي.

حومة إختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة إصدار بيان صارم يؤكد على شرعية المجالس النيابية واحترام قراراتها وفق لما ورد بكلمات ممثلي المجالس النيابية المشاركة بالمنتدى.