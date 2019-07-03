ليبيا – نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن يكون هناك تدخل تركي لمصلحة حكومة الوفاق ، متهما دول إقليمية بدعم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.
دبرز قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء تعليقا على خطاب وجهه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للأمين العام للأمم المتحدة اتهموا فيه تركيا بالتدخل:” أتحفظ جدا على لفظ ومصطلح التدخل التركي لأن لا أساس له من الصحة إطلاقا “.
وأشار عضو مجلس الدولة إلى وجود تدخل من قبل بعض الدول الإقليمية وهذا ورد في تقرير الخبراء الصادر عن الأمم المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف :”كون تركيا زودت حكومة الوفاق الشرعية بأسلحة دفاعية هذا لا ينكره أحد، أما حكاية التدخل هذه مرفوضة شكلا ومضمونا وعلى جميع المستويات ولا أساس لها من الصحة”.
واعتبر عضو مجلس الدولة أن مجلس النواب في طبرق :أصبح تابعا لـ”حفتر” ومسلوب الإرادة ولا يمتلك أمره على حد زعمه .