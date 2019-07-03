بوليفيا – أكد الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، اليوم الأربعاء، أن وجود روسيا في المجال السياسي يخلق توازنا بين الدول، وهي ضمان لعدم تدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأجنبية.

وقال موراليس، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء: روسيا دولة تسعى إلى تحقيق توازن بين القوى الدولية. وهي تتجنب التدخلات العسكرية. إن روسيا دولة وشعبا تلتزم دائما بالقانون الدولي، وبالتالي فالعلاقات مع روسيا مهمة جدا ليس فقط لبوليفيا، بل لجميع سكان هذا الكوكب أيضا”.

وأضاف: “روسيا هي شكل يضمن عدم تدخل الولايات المتحدة في أي بلد في العالم. نحن مقتنعون بأن النظام ونموذج الولايات المتحدة ليسا ضمانة للحياة أو للإنسانية. إنها لا تريد أي منافسة لها من دول أخرى في العالم”.

وأشار موراليس إلى أن روسيا “تشارك قدراتها مع الدول الأخرى، وهذا ما يميزها بشكل كبير عن الولايات المتحدة. هذا فرق كبير. ولهذا السبب فإن روسيا مهمة جدا للعالم”.

ويخطط الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، لزيارة موسكو، في الـ 11 من يوليو الجاري، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي التجاري.

المصدر: سبوتنيك