ليبيا – إتهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر بقصف مركزاً لإيواء المهاجرين في تاجوراء بالعاصمة طرابلس.

سالفيني طالب في مؤتمر صحفي وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بالتدخل لدعم حكومة الوفاق كونها الحكومة المعترف بها شرعياً من طرف الأمم المتحدة.

وأضاف :”بالنسبة إلى ليبيا يحدوني الأمل بأن يستيقظ المجتمع الدولي فإن المسؤولية تقع على عاتق الجنرال حفتر”.

وأخننم سالفيني حديثه بالقول :” إنه عمل إجرامي تماماً مثل تلك الهجمات على الأهداف المدنية والمطارات والمستشفيات المدنية لذا آمل ألا يبقى أحد من أولئك الذين من أجل مصالحهم الاقتصادية والتجارية يدعمون شخصًا يقصف أهدافًا مدنية ، أنا هنا لا أشير إلى الفرنسيين! “.