ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي إن الخطاب الصادر من مجلس النواب والموجه للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة تمت خلاله المطالبة بكبح جماح التدخل التركي السافر في الشأن الليبي.

عبدالنبي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن التدخل التركي أصبح واضح للعيان بدعمها كافة أنواع الاسلحة والعتاد على الرغم من الحظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا.

وإعتبر أن ما تقوم به تركيا يعتبر وصمة عار لمجلس الأمن و الأمم المتحدة لأنهم أصدروا قرار ولم يتمكنوا من مقاومته في عرض البحر علاوة على الطائرات التي تأتي من قطر و تركيا وإيران لزعزعة الاستقرار في ليبيا.

كما كشف عن مطالبتهم الجامعة العربية بضرورة عقد جلسة للوقوف في وجه العدوان التركي السافر، لافتاً إلى أنهم ضد الحكومة التركية والسياسية وليس ضد الشعب التركي.

وإعتقد أن يكون هناك أن إستجابة كاملة من الأمم المتحدة والجامعة العربية وأول التحركات كانت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد إجتماع طارئ لوقف العدوان التركي على ليبيا والمخطط باتجاه المنطقة العربية بالكامل، داعياً الشعب التركي للخروج بمظاهرة ضد حكامها الفاسدين والسياسة التركية الفاشلة.

عبد النبي تسائل عن كيفية التصرف بالعقود التي أبرمتها تركيا في ليبيا المتعلقة بتنفيذ البنية التحتية للبلاد بما يزيد عن 25 مليار دولار.

وبيّن أن دعم المليشيات الواضح يأتي من أموال ليبيا وتدفق النفط الليبي الذي تسيطر عليه مؤسسة النفط التابعة للمجلس الرئاسي والتي يديرها مصطفى صنع الله المنتمي للتيار الإسلام المتطرف المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير على الرغم من إقالته عدة مرات و صدور أحكام قضائية بحقة إلا أن المجتمع الدولي لم يعير هذه القرارات الصادرة ضد هؤلاء أي إهتمام.

النائب عبد النبي أعرب عن ثقتهم الكبيرة في الجيش وقيادتها المتمثلة بالمشير خليفة حفتر الذي إستطاع لملمة شتات الجيش وحارب الإرهاب في بنغازي و درنة والجنوب وبالقريب العاجل سيكون في طرابلس العاصمة.

وإستطرد حديثه مضيفاً:”النواب المقاطعين والذين حاولوا إنشاء جسم موازي لمجلس النواب في طرابلس قالوا أنهم هم من منحوا الشرعية لضرب العاصمة ونحن طالبناهم بمراجعة القرارات الصادرة عن مجلس النواب لأنه هو من منح الشرعية للجيش وقيادته بمحاربة الارهاب والمليشيات المسيطرة، الآن الفساد مستشري في ليبيا المال مبدد والسيادة منتهكة وثقتنا بالجيش كبيرة ففي الأيام القادمة سيحرز جيشنا تقدمات وستعود طرابلس لحضن الوطن”.

وبيّن أن مجلس النواب هو الغطاء السياسي للقوات المسلحة لذلك عليها الإستمرار وتنفيذ الإجراءات التي صدرت عنها رداً على هذه التهديدات والفاجعة التي حدثت في غريان الأسبوع الماضي.

أما عن موقف البعثة من ماحدث في غريان أعرب عبدالنبي عن أسفه إزاء عدم إدانة المبعوث الأممي غسام سلامة لهذا الإنتهاك الصارخ لحقوق الأنسان مما يدل أنه يكيل بمكيالين ولا يصلح لمنصب مندوب الأمم المتحدة أو وسيط لحل الأزمة.

وإختتم مؤكداً أنه عند تحرير العاصمة في القريب العاجل ستعلن حكومة وحدة وطنية من كافة مناطق ليبيا ومدنها وستأخذ كافة الترتيبات والمكونات في ليبيا ثقتها من البرلمان على أن يكون دورها محاولة توحيد المؤسسات الليبية وحل الأزمات بالإضافة لوضع خطة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة حال إتمام الإجراءات الأمنية الكاملة وتهيئة الظروف المناسبة للإنتخابات.