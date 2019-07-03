بروكسل – فاز الإيطالي ديفيد ساسولي اليوم الأربعاء، بمنصب رئيس البرلمان الأوروبي، خلفا لأنطونيو تاجاني، بعد أن حصل على 345 صوتا في الدورة الثانية من التصويت.

وقال ساسولي، في جلسة للبرلمان، عقب إعلان نتيجة التصويت، “علينا أن نكون أقوياء لمواجهة التحديات وأن نواكب تطلعات مواطنينا”​​​.

وأضاف ساسولي، “نحتاج إلى تحسن في مجال الهجرة. الآن حان الوقت لمناقشة تعديل اتفاقية دبلن فالأغلبية تدعم هذا المقترح وهو واجب علينا لمواطنينا”.

من جهته قال سلفه تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي المنتهية ولايته، إن الصحفي السابق البالغ من العمر 63 عاما ساسولي، حصل على 345 صوتا في الدورة الثانية من التصويت، وهي الغالبية المطلقة من الأصوات التي أدلى بها النواب الأوروبيون في ستراسبورغ.

وتستمر رئاسة ساسولي للبرلمان الأوروبي، عامين ونصف العام، مستكملا جولة تعيينات المناصب الخمسة العليا في الاتحاد الأوروبي والتي شهدت أمس الثلاثاء اختيار مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

المصدر: وكالات