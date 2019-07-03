مصر – قفزت أسعار أعيرة الذهب قفزة كبيرة في مصر قدرت بـ13 جنيها، عقب تراجعها بقيمة 11 جنيها أمس، وذلك في بداية تعاملات البورصات العالمية.

ويأتي ارتفاع الذهب وسط حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ليباع عيار 24 في مصر بـ743 جنيها مصريا، مقابل 730 جنيها أمس.

ويباع عيار 21 بـ650 جنيها، وعيار 18 بـ557 جنيها، والجنيه الذهبي (المسكوك من الذهب) بـ5 آلاف و200 جنيه.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب في مصر يوم الثلاثاء 2 يوليو، تراجعا في الأسعار بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة، ولكنها عادت للارتفاع بشكل مفاجئ.

المصدر: الوطن