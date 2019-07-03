واستطاعت منتخبات كل من المغرب والجزائر ومصر أن تحرز ثلاث انتصارات، وتمكنت من التأهل وفي جعبتها العلامة الكاملة.

وحققت المنتخبات الثلاثة، العدد نفسه من النقاط وهو 9، وضمن كل من منتخب الفراعنة، وأسود الأطلس وثعالب الصحراء صدارة المجموعات التي يلعبون ضمنها.

ويوم الثلاثاء، تأهل نسور قرطاج إلى الدور الـ16 من الكأس الإفريقية، إثر التعادل بدون أهداف مع المنتخب الموريتاني، وراكم المنتخب التونسي ثلاث نقاط وهو الثاني في مجموعته.

وتعادل منتخب تونس مع نظيره المالي، بهدف لمثله، ولم يستطع أن يتفوق على أنغولا، فتعادل بهدف لمثله أيضا.

وفاز المغرب على كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل، في كافة المباريات، ولم يتسلل أي هدف إلى شباك أسود الأطلس.

في غضون ذلك، فاز المنتخب المصري على أوغندا، يوم الأحد الماضي، بهدفين دون مقابل، فيما فاز على زيمبابوي، بهدف دون مقابل، أما الكونغو فخسرت بـهدفين دون مقابل، أمام الفراعنة.

لكن المنتخب الموريتاني كان أول فريق عربي يغادر الكأس الإفريقية، بعدما تعادل بدون أهداف مع تونس، وتكبد هزيمة قاسية من أربعة أهداف مقابل واحد أمام منتخب مالي، فيما تعادل بدون أهداف مع أنغولا.