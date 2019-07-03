البرازيل – علق تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على فوز فريقه أمام الأرجنتين بهدفين دون رد، الليلة الماضية، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

وقال تيتي، خلال تصريحات أبرزتها شبكة “tyc sports” الأرجنتينية: “كان من الضروري تقييد أسلحة ليونيل ميسي في بيلو هوريزونتي لتحقيق الفوز”.

وأضاف: “ميسي لاعب استثنائي داخل المستطيل الأخضر، وأراه من كوكب آخر، لذلك حرصنا على تغيير هيكل وأسلوب الفريق، للحد من خطورته في المباراة”.

وتابع: “لقد غيرنا أماكن تواجد روبرتو فيرمينو، وجعلناه يلعب للخلف قليلًا، كما أننا خسرنا الاستحواذ الأكبر على الكرة، بعدما أحرزنا الهدف الأول”.

وأتم تيتي: “منتخب البرازيل قدم مباراة متسقة للغاية، ويجب أن أؤكد أنه في المباريات الكبيرة، لا يجب أن تسيطر على الكرة طوال الوقت”.

وخسر منتخب الأرجنتين ضد نظيره البرازيلي بهدفين، سجلهما جابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينو، لينتظر راقصو السامبا الفائز من تشيلي وبيرو لمواجهته في النهائي.

المصدر : كووورة