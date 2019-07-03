لبنان – بمناسبة اليوم العالمي لكلمة “أحبك”، نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة لها عبر خاصية “الستوريز” على تطبيق “انستغرام” ووجهت من خلالها رسالة حب الى كل محبيه وجمهورها.

وبدت النجمة اللبنانية بكامل جمالها وكتبت على الصورة “اليوم وكل يوم أنا بحبكن وفخورة فيكن قد الدنيا، انتم سند اللي مثل ما أنا على طول كنت وبعدني بفتش على طريقة ادعمكن فيها واني كون على قد المسؤولية اتجاهكن”.

وأضافت: “مشوارنا سوا بيخليني ابتسم وانا عم اتذكر التفاصيل لانه كله وفا ومحبة. ومحبتكن عندي ما بتتعوض”.

كذلك شاركت النجمة المحبوبة متابعيها بمقطع فيديو لها وهي تحمل كاميرا ووجّهت من خلاله رسالة للجمهور شكرتهم فيها على حبهم لها، وقالت: “بعد 16 مسلسل ونجاحات متتالية بدي قول شكراً لجمهوري بتسألوني شو يلي ربحت بهلـ 10 سنين؟ ربحت علاقة وفا بيني وبينكم بتخليني كل سنة ركز اكتر وأعطي اكتر من قلبي. الوفا احلى كنز وأعمق علاقة بنيتها معكم وصعب اي حدا يخرقا”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع رسالة نجيم اللطيفة، واكدوا دعمهم الدائم لها وحبهم الكبير لأعمالها الفنية وكل ما تقدمها في كل عام، متمنيين لها دوام النجاح.

وسائل اعلام مصرية