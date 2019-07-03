إسرائيل – كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم مسبق بمهمة سرية للمخابرات الإسرائيلية العام الماضي، للاستيلاء على وثائق إيرانية نووية سرية.

وقال نتنياهو، في تصريح أمس الثلاثاء، أثناء منحه جائزة “الأمن القومي الإسرائيلي” لفريق الموساد الذي، جمع هذه الوثائق، إنه ناقش تلك العملية مع الرئيس الأمريكي ترامب قبل تنفيذها، وذلك عندما التقى معه خلال منتدى دافوس في يناير العام الماضي.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نصا لتصريح لنتنياهو خلف الأبواب المغلقة، قال فيه: “سألني (ترامب) عما إذا كانت (الوثائق) خطيرة. أبلغته بأنه كان هناك خطر ليس بسيطا، والنتيجة بررت هذا الخطر”.

وأضاف نتنياهو أنه عندما قدم لترامب في البيت الأبيض فيما بعد النتائج الرئيسية، التي توصل إليها تحليل إسرائيلي لهذه الوثائق “عبر الرئيس عن تقديره لهذه الجرأة”.

وقال نتنياهو: “ليس لدي أي شك في أن ذلك ساهم في أن يتحقق (ترامب) من صحة قراره بالانسحاب من هذا الاتفاق (النووي الإيراني) الخطير”.

وكان نتنياهو أعلن في أبريل نيسان 2018 أن فريقا من جهاز الموساد نجح في الاستيلاء على آلاف الوثائق السرية من إيران، قال آنذاك إنها تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج للأسلحة النووية، وهو ما تنفيه طهران باستمرار وتؤكد أنها لم تسع لامتلاك أسلحة نووية.

المصدر: رويترز