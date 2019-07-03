العراق – تقدم نادي فنربخشة التركي بطلب رسمي لضم اللاعب الدولي مهند علي ميمي لاعب فريق نادي الشرطة العراقي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وتقدم النادي التركي بعرض إلى اللاعب تبلغ قيمته 900 ألف يورو، إلى جانب المتغيرات التي ترتبط بنتائج الفريق.

ووفقا للعرض، يحق لنادي الشرطة الحصول على 10% من عائدات بيع اللاعب في حال قرر فنربخشة التخلي عنه لأي ناد آخر.

وستناقش إدارة نادي الشرطة العرض للوقوف على تفاصيله، قبل تحديد مصير اللاعب رسميا في الأيام المقبلة.

وسبق أن قدم نادي باشاك شهير التركي عرضا للاعب نفسه، إلا أن المفاوضات بين الطرفين انتهت دون اتفاق رسمي، لأسباب مالية وإدارية.

واحتل فنربخشة المركز السادس في ترتيب الدوري التركي، بالموسم الماضي، بينما يبقى أحد أكبر الأندية في كرة القدم التركية.

المصدر : كووورة