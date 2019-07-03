السعودية – أفادت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، إنها أصدرت أول طرح للسندات الدولية المقومة باليورو، بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.36 مليارات دولار).

وحسب بيان للوزارة اليوم، توزع الإصدار السعودي باليورو على شريحتين؛ بلغت الشريحة الأولى مليار يورو (1.12 مليار دولار) لأجل 8 سنوات تستحق في 2027.

فيما بلغت الشريحة الثانية ملياري يورو (2.24 مليار دولار) لأجل 20 سنة تستحق في 2039.

وتعتزم السعودية إصدار سندات بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في 2019، للمساعدة في تمويل عجز الموازنة.

وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 35 مليار دولار، أو ما يعادل 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 بالمئة من ناتج 2017.

وأصدرت السعودية سندات دولية لأول مرة في 2016، ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.

الأناضول